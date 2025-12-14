Відео
Головна Армія РФ атакували Україну ракетами й дронами — скільки цілей збила ППО

РФ атакували Україну ракетами й дронами — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 09:54
Обстріл України 14 грудня — деталі від Повітряних сил
Мобільна група ППО. Фото: Повітряне командування "Захід"

Російські війська у ніч проти 14 грудня атакували Україну ударними дронами та ракетами. Внаслідок цього є влучання на шести локаціях. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також:

Обстріли Україну 14 грудня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово та з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму. Відомо, що близько 85 з них — "шахеди". 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 14 грудня
Робота ППО 14 грудня. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Крім того, зафіксовано влучання ракети та десяти ударних БпЛА на шести локаціях. 

Крім того, у ПСУ наголосили, що наразі атака ворога ще триває і в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. 

Нагадаємо, 13 грудня окупанти дроном атакували бригаду Сумиобленерг. Це трапилося під час руху службового авто до місця виконання ремонту. 

Також ми писали, що вчора росіяни атакували енергетику чотирьох областей. Внаслідок цього без світла були сотні тисяч абонентів. 

обстріли ППО ракети дрони Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
