Україна
Головна Армія Окупанти дроном атакували бригаду Сумиобленерго

Окупанти дроном атакували бригаду Сумиобленерго

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 20:47
Окупанти атакували бригаду енергетиків у Сумській області
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 13 грудня, дроном атакували бригаду "Сумиобленерго" під час виконання ремонтних робіт. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.

Читайте також:

Атака Росії на бригаду "Сумиобленерго"

"Під час виконання службових обов’язків бригада АТ "Сумиобленерго" зазнала атаки ворожого БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Обстріл стався під час руху службового авто до місця виконання ремонту. 

У Міненерго наголошують, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільної енергетичної інфраструктури та її працівників.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 13 грудня масовано атакували енергообʼєкти Одещини. У ДТЕК пояснили, коли відновлять подачу світла.

Через російський обстріл у ніч проти 13 грудня без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів.

війна Міненерго електроенергія обстріли окупанти світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
