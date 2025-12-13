Окупанти атакували бригаду енергетиків у Сумській області

Окупанти дроном атакували бригаду Сумиобленерго
Російські окупанти у суботу, 13 грудня, дроном атакували бригаду "Сумиобленерго" під час виконання ремонтних робіт. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram.
Атака Росії на бригаду "Сумиобленерго"
"Під час виконання службових обов’язків бригада АТ "Сумиобленерго" зазнала атаки ворожого БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Обстріл стався під час руху службового авто до місця виконання ремонту.
У Міненерго наголошують, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільної енергетичної інфраструктури та її працівників.
Нагадаємо, російські окупанти 13 грудня масовано атакували енергообʼєкти Одещини. У ДТЕК пояснили, коли відновлять подачу світла.
Через російський обстріл у ніч проти 13 грудня без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів.
Читайте Новини.LIVE!