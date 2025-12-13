Оккупанты атаковали бригаду энергетиков в Сумской области

Оккупанты дроном атаковали бригаду Сумыоблэнерго
Российские оккупанты в субботу, 13 декабря, дроном атаковали бригаду "Сумыоблэнерго" во время выполнения ремонтных работ. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.
Атака России на бригаду "Сумыоблэнерго"
"Во время выполнения служебных обязанностей бригада АО "Сумыоблэнерго" подверглась атаке вражеского БпЛА", — говорится в сообщении.
Обстрел произошел во время движения служебного авто к месту выполнения ремонта.
В Минэнерго отмечают, что Россия продолжает целенаправленный террор против гражданской энергетической инфраструктуры и ее работников.
Напомним, российские оккупанты 13 декабря массированно атаковали энергообъекты Одесской области. В ДТЭК объяснили, когда восстановят подачу света.
Из-за российского обстрела в ночь на 13 декабря без электроснабжения остались более миллиона потребителей.
