Україна
Оккупанты дроном атаковали бригаду Сумыоблэнерго

Оккупанты дроном атаковали бригаду Сумыоблэнерго

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 20:47
Оккупанты атаковали бригаду энергетиков в Сумской области
Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 13 декабря, дроном атаковали бригаду "Сумыоблэнерго" во время выполнения ремонтных работ. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

Читайте также:

Атака России на бригаду "Сумыоблэнерго"

"Во время выполнения служебных обязанностей бригада АО "Сумыоблэнерго" подверглась атаке вражеского БпЛА", — говорится в сообщении.

Обстрел произошел во время движения служебного авто к месту выполнения ремонта.

В Минэнерго отмечают, что Россия продолжает целенаправленный террор против гражданской энергетической инфраструктуры и ее работников.

null
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 13 декабря массированно атаковали энергообъекты Одесской области. В ДТЭК объяснили, когда восстановят подачу света.

Из-за российского обстрела в ночь на 13 декабря без электроснабжения остались более миллиона потребителей.

война Минэнерго электроэнергия обстрелы оккупанты свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
