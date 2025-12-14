Обстрел Запорожья 14 декабря — РФ атаковала популярный супермаркет

РФ атаковала популярный супермаркет в Запорожье — есть раненые
Российские войска 14 декабря атаковали супермаркет АТБ в одном из микрорайонов Запорожья. В результате этого четыре человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 14 декабря
Обновлено 11:11. Глава администрации заявил о шести раненых в Запорожье, среди которых ребенок и работник ГСЧС. По его словам, за медицинской помощью продолжают обращаться люди, в то же время Россия продолжает атаковать город.
Утром Федоров сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья. На место сразу выехали все соответствующие службы.
По словам главы ОВА, пока известно о четырех раненых в результате вражеской атаки. Враг обстрелял магазин в одном из микрорайонов города.
"Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", — сказал Иван Федоров.
Напомним, Зеленский рассказал, что в результате обстрелов 13 декабря сотни тысяч семей остаются без света в семи областях.
А этой ночью российская армия выпустила по Украине более 130 ударных дронов и одну ракету. Есть попадания.
