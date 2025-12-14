Видео
Україна
Главная Армия РФ атаковала популярный супермаркет в Запорожье — есть раненые

РФ атаковала популярный супермаркет в Запорожье — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 10:48
Обстрел Запорожья 14 декабря — РФ атаковала популярный супермаркет
Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска 14 декабря атаковали супермаркет АТБ в одном из микрорайонов Запорожья. В результате этого четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Запорожья 14 декабря

Обновлено 11:11. Глава администрации заявил о шести раненых в Запорожье, среди которых ребенок и работник ГСЧС. По его словам, за медицинской помощью продолжают обращаться люди, в то же время Россия продолжает атаковать город.

Утром Федоров сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья. На место сразу выехали все соответствующие службы.

По словам главы ОВА, пока известно о четырех раненых в результате вражеской атаки. Враг обстрелял магазин в одном из микрорайонов города.

РФ обстріляла Запоріжжя 14 грудня
Разрушенный супермаркет в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака на Запоріжжя 14 грудня
Медики оказывают помощь раненым. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 14 грудня
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Обстріл Запоріжжя 14 грудня
Поврежденный магазин после обстрелов. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", — сказал Иван Федоров.

Напомним, Зеленский рассказал, что в результате обстрелов 13 декабря сотни тысяч семей остаются без света в семи областях.

А этой ночью российская армия выпустила по Украине более 130 ударных дронов и одну ракету. Есть попадания.

Запорожье обстрелы война в Украине Россия ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
