Обстрел Запорожья 14 декабря — РФ атаковала популярный супермаркет

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска 14 декабря атаковали супермаркет АТБ в одном из микрорайонов Запорожья. В результате этого четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Обстрел Запорожья 14 декабря

Обновлено 11:11. Глава администрации заявил о шести раненых в Запорожье, среди которых ребенок и работник ГСЧС. По его словам, за медицинской помощью продолжают обращаться люди, в то же время Россия продолжает атаковать город.

Утром Федоров сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья. На место сразу выехали все соответствующие службы.

По словам главы ОВА, пока известно о четырех раненых в результате вражеской атаки. Враг обстрелял магазин в одном из микрорайонов города.

Разрушенный супермаркет в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Медики оказывают помощь раненым. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Поврежденный магазин после обстрелов. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", — сказал Иван Федоров.

Напомним, Зеленский рассказал, что в результате обстрелов 13 декабря сотни тысяч семей остаются без света в семи областях.

А этой ночью российская армия выпустила по Украине более 130 ударных дронов и одну ракету. Есть попадания.