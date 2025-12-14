Відео
Головна Армія Росіяни атакували популярний супермаркет у Запоріжжі — є поранені

Росіяни атакували популярний супермаркет у Запоріжжі — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 10:48
Обстріл Запоріжжя 14 грудня — РФ атакувала популярний супермаркет
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 14 грудня атакували супермаркет АТБ в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Внаслідок цього четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 14 грудня

Оновлено 11:11. Голова адміністрації заявив про шістьох поранених у Запоріжжі, серед яких дитина та працівник ДСНС. За його словами, по медичну допомогу продовжують звертатися люди, водночас Росія продовжує атакувати місто.

Зранку Федоров повідомив, що росіяни вдарили по житловому кварталі Запоріжжя. На місце одразу виїхали усі відповідні служби.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох поранених внаслідок ворожої атаки. Ворог обстріляв магазин в одному з мікрорайонів міста. 

РФ обстріляла Запоріжжя 14 грудня
Зруйнований супермаркет у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp 
Атака на Запоріжжя 14 грудня
Медики надають допомогу пораненим. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 14 грудня
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Обстріл Запоріжжя 14 грудня
Пошкоджений магазин після обстрілів. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу", — сказав Іван Федоров.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що внаслідок обстрілів 13 грудня сотні тисяч сімей залишаються без світла у сімох областях

А цієї ночі російська армія випустила по Україну понад 130 ударних дронів та одну ракету. Є влучання. 

Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
