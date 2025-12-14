Обстріл Запоріжжя 14 грудня — РФ атакувала популярний супермаркет

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 14 грудня атакували супермаркет АТБ в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Внаслідок цього четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 14 грудня

Оновлено 11:11. Голова адміністрації заявив про шістьох поранених у Запоріжжі, серед яких дитина та працівник ДСНС. За його словами, по медичну допомогу продовжують звертатися люди, водночас Росія продовжує атакувати місто.

Зранку Федоров повідомив, що росіяни вдарили по житловому кварталі Запоріжжя. На місце одразу виїхали усі відповідні служби.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох поранених внаслідок ворожої атаки. Ворог обстріляв магазин в одному з мікрорайонів міста.

Зруйнований супермаркет у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Медики надають допомогу пораненим. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пошкоджений магазин після обстрілів. Фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу", — сказав Іван Федоров.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що внаслідок обстрілів 13 грудня сотні тисяч сімей залишаються без світла у сімох областях.

А цієї ночі російська армія випустила по Україну понад 130 ударних дронів та одну ракету. Є влучання.