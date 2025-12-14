Окупанти атакували багатоповерхівку в Сумах — які наслідки

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти атакували дроном багатоповерховий будинок у Сумах. Наразі у місті триває робота з ліквідацій наслідків обстрілу.

Про це повідомила пресслужба "Добробату" у Facebook у неділю, 14 грудня.

Російський обстріл Сум 14 грудня

"Вчергове ворог завдав удару безпілотником по житловій забудові. Вибуховою хвилею пошкоджені віконні блоки, понівечена панель стінова в девʼятиповерховому житловому будинку", — каже координатор ГО "Добробат" у Сумській області Олексій Клюєв.

За його словами, волонтери і комунальники прибули на місце, аби допомогти людям зберегти тепло в оселях.

Наразі команда "Добробату" розчищає завали, фіксує руйнування та зашиває вибиті вікна.

"Наше завдання — швидко закрити найгостріші потреби, убезпечити будинок і підтримати тих, хто постраждав. Поки ворог нищить, ми відновлюємо", — додав Клюєв.

