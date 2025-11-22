Обстрел Херсона 22 ноября — россияне убили трех человек

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов РФ. Фото: ГСЧС

Российские военные в субботу, 22 ноября, ударили по одному из районов Херсона. В результате этого есть погибшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Обстрел Херсона 22 ноября

Прокудин рассказал, что в 14:30 российские войска ударили по Херсону. В результате погибла 78-летняя женщина, а еще одна херсонка, которой 77 лет, получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения ноги. Ее доставили в больницу.

Незадолго стало известно о гибели еще двух женщин из-за обстрела Днепровского района Херсона. Сейчас соответствующие службы устанавливают личности погибших.

Напомним, 22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы после обстрела 19 ноября. Оккупанты убили 33 человека, среди которых шесть детей.

Кроме того, армия РФ в ночь на 22 ноября выпустила по Украине 105 воздушных целей. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 15 локациях.