Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Тернополе завершили поисково-спасательные работы — итоги ГСЧС

В Тернополе завершили поисково-спасательные работы — итоги ГСЧС

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 19:31
обновлено: 19:46
В Тернополе завершили поисково-спасательные работы - итоги ГСЧС
Срочная новость

В Тернополе в субботу, 22 ноября, завершили поисково-спасательные работы на месте российского обстрела в ночь на 19 ноября. Спасатели работали на двух локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Последствия российского обстрела Тернополя

На одной локации, где продолжались аварийно-поисковые работы, многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, в результате чего часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.

Рятувальники в Тернополі
Спасатели в Тернополе. Фото: ГСЧС

Известно, что работы продолжались четверо суток и завершились сегодня в 18:00.

К ликвидации последствий российского обстрела привлекали подразделения ГСЧС из девяти областей, кинологов, тяжелую технику, медиков и психологов. Работы выполнялись в сложных условиях, в том числе вручную на уровне пятого и шестого этажей.

Наслідки російського обстрілу Тернополя
Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Оккупанты обстрелом убили 33 человека, среди которых шесть детей. Ранения получили 94 человека, из них 18 — дети. Удалось спасти 46, из которых семь детей.

Без вести пропавшими считаются шесть человек, в том числе ребенок.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Дом, который атаковали оккупанты в Тернополе. Фото: ГСЧС

"Вывезено около 1298 т строительного мусора. Во время работ спасатели нашли три домашних животных (две кошки и попугай) и передали их владельцам. Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия", — добавили в ГСЧС.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 22 ноября из-под завалов в Тернополе достали тело женщины, в результате чего количество погибших возросло до 33.

Известно, что оккупанты в Тернополе убили семилетнюю гражданку Польши Амелию вместе с мамой.

война ГСЧС Тернополь обстрелы спасатели
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации