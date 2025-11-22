В Тернополе завершили поисково-спасательные работы — итоги ГСЧС

Срочная новость

В Тернополе в субботу, 22 ноября, завершили поисково-спасательные работы на месте российского обстрела в ночь на 19 ноября. Спасатели работали на двух локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

На одной локации, где продолжались аварийно-поисковые работы, многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, в результате чего часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.

Спасатели в Тернополе. Фото: ГСЧС

Известно, что работы продолжались четверо суток и завершились сегодня в 18:00.

К ликвидации последствий российского обстрела привлекали подразделения ГСЧС из девяти областей, кинологов, тяжелую технику, медиков и психологов. Работы выполнялись в сложных условиях, в том числе вручную на уровне пятого и шестого этажей.

Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Оккупанты обстрелом убили 33 человека, среди которых шесть детей. Ранения получили 94 человека, из них 18 — дети. Удалось спасти 46, из которых семь детей.

Без вести пропавшими считаются шесть человек, в том числе ребенок.

Дом, который атаковали оккупанты в Тернополе. Фото: ГСЧС

"Вывезено около 1298 т строительного мусора. Во время работ спасатели нашли три домашних животных (две кошки и попугай) и передали их владельцам. Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия", — добавили в ГСЧС.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 22 ноября из-под завалов в Тернополе достали тело женщины, в результате чего количество погибших возросло до 33.

Известно, что оккупанты в Тернополе убили семилетнюю гражданку Польши Амелию вместе с мамой.