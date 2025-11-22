Видео
В Тернополе под завалами обнаружили еще одно тело — что известно

Дата публикации 22 ноября 2025 17:08
обновлено: 17:15
В Тернополе под завалами обнаружили еще одно тело — что известно
Срочная новость

В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали еще одно тело человека. Таким образом, количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября снова возросло.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 22 ноября.

В Тернополе возросло количество погибших в результате обстрела 19 ноября

Срочная новость

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
