В Тернополе под завалами обнаружили еще одно тело — что известно

В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали еще одно тело человека. Таким образом, количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября снова возросло.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 22 ноября.

