У Тернополі під завалами виявили ще одне тіло — що відомо

У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістали ще одне тіло людини. Таким чином, кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада знову зросла.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 22 листопада.

У Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 19 листопада

