У Тернополі під завалами виявили ще одне тіло — що відомо
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:08
Оновлено: 17:14
У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістали ще одне тіло людини. Таким чином, кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада знову зросла.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 22 листопада.
