Обстріл Херсона 22 листопада — росіяни вбили трьох людей

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів РФ. Фото: ДСНС

Російські військові у суботу, 22 листопада, вдарили по одному із районів Херсона. Внаслідок цього є загиблі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Херсона 22 листопада

Прокудін розповів, що о 14:30 російські війська вдарили по Херсону. Внаслідок цього загинула 78-річна жінка, а ще одна херсонка, якій 77 років, дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ноги. Її доставили до лікарні.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Незадовго стало відомо про загибель ще двох жінок через обстріл Дніпровського району Херсона. Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи після обстрілу 19 листопада. Окупанти вбили 33 людей, серед яких шість дітей.

Крім того, армія РФ у ніч проти 22 листопада випустила по Україні 105 повітряних цілей. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях.