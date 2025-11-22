Відео
Головна Армія Ракетно-дронова атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО

Ракетно-дронова атака РФ на Україну — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 09:47
Оновлено: 09:59
Атака РФ на Україну 22 листопада — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Ілюстративне фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

У ніч проти 22 листопада російські окупанти ракетами та дронами атакували Україну. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 22 листопада.

Читайте також:
Скільки дронів запистили росіяни по Україні 22 листопада
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну 22 листопада — скільки цілей збила ППО

У ніч проти 22 листопада (з 19:00 21 листопада) російські окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою ''Іскандер-М'' із ТОТ АР Крим, та 104 ударними БпЛА типу Shahed, ''Гербера'' і безпілотниками інших типів.

Цієї ночі ворог запускав безпілотники із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них — "Шахеди".

Повітряний напад окупантів відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, ''Гербера'' і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 листопада росіяни атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Також цієї ночі, 22 листопада, росіяни дронами атакували Одеську область — лунали вибухи.

обстріли ракети війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
