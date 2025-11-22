Работа ППО. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг"/Facebook

В ночь на 22 ноября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Украину. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 22 ноября.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 22 ноября — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 22 ноября (с 19:00 21 ноября) российские оккупанты атаковали Украину одной баллистической ракетой ''Искандер-М'' с ВОТ АР Крым, и 104 ударными БпЛА типа Shahed, ''Гербера'' и беспилотниками других типов.

Этой ночью враг запускал беспилотники с направлений: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым и ВОТ Донецк, около 65 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение оккупантов отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, ''Гербера'' и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.

Напомним, что в ночь на 22 ноября россияне атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

Также этой ночью, 22 ноября, россияне дронами атаковали Одесскую область — раздавались взрывы.