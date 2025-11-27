Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть раненые

Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 09:21
обновлено: 09:21
Обстрел Днепропетровской области 27 ноября — есть раненые
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 27 ноября нанесли удар по Днепропетровской области. В результате этого два человека получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области 27 ноября

Спасатели рассказали, что российские войска атаковали дронами Николаевскую и Дубовиковскую громады Синельниковского района. Там получили ранения 67-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Дніпропетровську область атакували росіяни 27 листопада
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
Удар по Дніпропетровщині 27 листопада
Повреждения после обстрелов. Фото: ГСЧС
Обстріл Дніпропетровської області 27 оистопада
Пожар после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Известно, что в результате ударов вспыхнули магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто и беседка. Пожар возник и внутри частного дома.

"Спасатели ликвидировали все возгорания. Повреждены также детский сад и объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также известно, что во время атаки вечером 25 ноября в Марганце пострадал 50-летний мужчина.

Напомним, за последние сутки россияне нанесли 590 ударов по Запорожской области. Вследствие этого одна женщина получила ранения.

Кроме того, 25 ноября оккупанты били по порту Черноморск в Одесской области. В результате атаки нарушена работа грузовых операций.

Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации