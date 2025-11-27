Обстрел Днепропетровской области 27 ноября — есть раненые

Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть раненые
Российские войска ночью 27 ноября нанесли удар по Днепропетровской области. В результате этого два человека получили ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обстрел Днепропетровской области 27 ноября
Спасатели рассказали, что российские войска атаковали дронами Николаевскую и Дубовиковскую громады Синельниковского района. Там получили ранения 67-летняя женщина и 71-летний мужчина.
Известно, что в результате ударов вспыхнули магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто и беседка. Пожар возник и внутри частного дома.
"Спасатели ликвидировали все возгорания. Повреждены также детский сад и объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Также известно, что во время атаки вечером 25 ноября в Марганце пострадал 50-летний мужчина.
Напомним, за последние сутки россияне нанесли 590 ударов по Запорожской области. Вследствие этого одна женщина получила ранения.
Кроме того, 25 ноября оккупанты били по порту Черноморск в Одесской области. В результате атаки нарушена работа грузовых операций.
