Обстрел Днепропетровской области 27 ноября — есть раненые

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 27 ноября нанесли удар по Днепропетровской области. В результате этого два человека получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Обстрел Днепропетровской области 27 ноября

Спасатели рассказали, что российские войска атаковали дронами Николаевскую и Дубовиковскую громады Синельниковского района. Там получили ранения 67-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Повреждения после обстрелов. Фото: ГСЧС

Пожар после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Известно, что в результате ударов вспыхнули магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто и беседка. Пожар возник и внутри частного дома.

"Спасатели ликвидировали все возгорания. Повреждены также детский сад и объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также известно, что во время атаки вечером 25 ноября в Марганце пострадал 50-летний мужчина.

Напомним, за последние сутки россияне нанесли 590 ударов по Запорожской области. Вследствие этого одна женщина получила ранения.

Кроме того, 25 ноября оккупанты били по порту Черноморск в Одесской области. В результате атаки нарушена работа грузовых операций.