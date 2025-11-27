Обстріл Дніпропетровської області 27 листопада — є поранені

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 27 листопада завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС.

Обстріл Дніпропетровської області 27 листопада

Рятувальники розповіли, що російські війська атакували дронами Миколаївську та Дубовиківську громади Синельниківського району. Там отримали поранення 67-річна жінка та 71-річний чоловік.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: ДСНС

Пошкодження після обстрілів. Фото: ДСНС

Пожежа після атаки РФ. Фото: ДСНС

Відомо, що внаслідок ударів спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка. Пожежа виникла і всередині приватної оселі.

"Рятувальники ліквідували всі займання. Пошкоджені також дитячий садочок та об’єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що під час атаки ввечері 25 листопада у Марганці постраждав 50-річний чоловік.

Нагадаємо, за останню добу росіяни завдали 590 ударів по Запорізькій області. Внаслідок цього одна жінка отримала поранення.

Крім того, 25 листопада окупанти били по порту Чорноморськ на Одещині. Внаслідок атаки порушено роботу вантажних операцій.