Россия не оставляет попыток прорваться на фронте — сводка Генштаба ВСУ 13 февраля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Начались 1451 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Враг активно пытается продвинуться, но воины Сил обороны отбивают оккупантов и наносят значительные потери России на разных участках фронта. За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение минувших суток российские оккупанты совершили 64 обстрела. Кроме того, зафиксировано одно боестолкновение.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских воинов.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал. Кроме того, оккупанты пытались прорваться в украинскую оборону в районе Ставков, Среднего и Лимана.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском в течение суток воины ВСУ остановили шесть попыток России продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.

Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник совершил 12 атак возле населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.

Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские воины остановили 37 штурмовых действий РФ у Удачного, Родинского, Новоалександровки, Шевченкового, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском враг не проводил активных штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 24 атаки российских оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Рыбного.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском штурмовых действий захватчиков не происходило. А на Приднепровском — боестолкновения не зафиксированы. На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.

Потери России

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 800 солдат. Кроме того, враг остался без:

пяти танков;

трех боевых бронированных машин;

41 артиллерийской системы;

реактивной системы залпового огня;

средства ПВО;

1239 БПЛА;

16 ракет;

127 единиц автомобильной техники.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как планируют повысить эффективность ПВО.

Кроме того, украинские воины нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ российских оккупантов.