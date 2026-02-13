Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне активно пытаются прорваться — сводка Генштаба ВСУ

Россияне активно пытаются прорваться — сводка Генштаба ВСУ

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 08:58
Россия не оставляет попыток прорваться на фронте — сводка Генштаба ВСУ 13 февраля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Начались 1451 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Враг активно пытается продвинуться, но воины Сил обороны отбивают оккупантов и наносят значительные потери России на разных участках фронта. За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение минувших суток российские оккупанты совершили 64 обстрела. Кроме того, зафиксировано одно боестолкновение.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских воинов.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

Ситуація на Купʼянському напрямку
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал. Кроме того, оккупанты пытались прорваться в украинскую оборону в районе Ставков, Среднего и Лимана.

Ситуація на Лиманському напрямку
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском в течение суток воины ВСУ остановили шесть попыток России продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.

Ситуація на Словʼянському напрямку
Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник совершил 12 атак возле населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.

Ситуація на Костянтинівському напрямку
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские воины остановили 37 штурмовых действий РФ у Удачного, Родинского, Новоалександровки, Шевченкового, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки.

Ситуація на Покровському напрямку
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском враг не проводил активных штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 24 атаки российских оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Рыбного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском штурмовых действий захватчиков не происходило. А на Приднепровском — боестолкновения не зафиксированы. На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.

Потери России

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 800 солдат. Кроме того, враг остался без:

  • пяти танков;
  • трех боевых бронированных машин;
  • 41 артиллерийской системы;
  • реактивной системы залпового огня;
  • средства ПВО;
  • 1239 БПЛА;
  • 16 ракет;
  • 127 единиц автомобильной техники.
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как планируют повысить эффективность ПВО.

Кроме того, украинские воины нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ российских оккупантов.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации