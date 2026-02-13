Россия не оставляет попыток прорваться на фронте — сводка Генштаба ВСУ 13 февраля

Россияне активно пытаются прорваться — сводка Генштаба ВСУ
Начались 1451 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Враг активно пытается продвинуться, но воины Сил обороны отбивают оккупантов и наносят значительные потери России на разных участках фронта. За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.
Ситуация на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение минувших суток российские оккупанты совершили 64 обстрела. Кроме того, зафиксировано одно боестолкновение.
На Южно-Слобожанском враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских воинов.
На Купянском за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.
На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал. Кроме того, оккупанты пытались прорваться в украинскую оборону в районе Ставков, Среднего и Лимана.
На Славянском в течение суток воины ВСУ остановили шесть попыток России продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.
На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Константиновском направлении противник совершил 12 атак возле населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении украинские воины остановили 37 штурмовых действий РФ у Удачного, Родинского, Новоалександровки, Шевченкового, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки.
На Александровском враг не проводил активных штурмовых действий.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 24 атаки российских оккупантов в районах Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Рыбного.
На Ореховском штурмовых действий захватчиков не происходило. А на Приднепровском — боестолкновения не зафиксированы. На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.
Потери России
За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 800 солдат. Кроме того, враг остался без:
- пяти танков;
- трех боевых бронированных машин;
- 41 артиллерийской системы;
- реактивной системы залпового огня;
- средства ПВО;
- 1239 БПЛА;
- 16 ракет;
- 127 единиц автомобильной техники.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как планируют повысить эффективность ПВО.
Кроме того, украинские воины нанесли удар по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ российских оккупантов.
