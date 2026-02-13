Росія не полишає спроб прорватися на фронті — зведення Генштабу ЗСУ 13 лютого

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Розпочалася 1451 доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ворог активно намагається просунутися, але воїни Сил оборони відбивають окупантів та завдають значних втрат Росії на різних ділянках фронту. Упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у пʼятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом минулої доби російські окупанти здійснили 64 обстріли. Крім того, зафіксовано одне боєзіткнення.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських воїнів.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському минулої доби відбулося одне бойове зіткнення в районі Піщаного.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував. Крім того, окупанти намагалися прорватися в українську оборону в районі Ставків, Середнього та Лиману.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському протягом доби воїни ЗСУ зупинили шість спроб Росії просунути вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак біля населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 37 штурмових дій РФ біля Удачного, Родинського, Новоолександрівки, Шевченкового, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ворог не проводив активних штурмових дій.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 24 атаки російських окупантів у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському штурмових дій загарбників не відбувалось. А на Придніпровському — боєзіткнення не зафіксовані. На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Втрати Росії

Упродовж минулої доби російські окупанти втратили 800 солдатів. Крім того, ворог залишився без:

пʼяти танків;

трьох бойових броньованих машин;

41 артилерійських систем;

реактивної системи залпового вогню;

засобу ППО;

1239 БпЛА;

16 ракет;

127 одиниць автомобільної техніки.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

