Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни активно намагаються прорватися — зведення Генштабу ЗСУ

Росіяни активно намагаються прорватися — зведення Генштабу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 08:58
Росія не полишає спроб прорватися на фронті — зведення Генштабу ЗСУ 13 лютого
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Розпочалася 1451 доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ворог активно намагається просунутися, але воїни Сил оборони відбивають окупантів та завдають значних втрат Росії на різних ділянках фронту. Упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у пʼятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом минулої доби російські окупанти здійснили 64 обстріли. Крім того, зафіксовано одне боєзіткнення.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських воїнів. 

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському минулої доби відбулося одне бойове зіткнення в районі Піщаного.

Ситуація на Купʼянському напрямку
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував. Крім того, окупанти намагалися прорватися в українську оборону в районі Ставків, Середнього та Лиману.

Ситуація на Лиманському напрямку
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Словʼянському протягом доби воїни ЗСУ зупинили шість спроб Росії просунути вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

Ситуація на Словʼянському напрямку
Словʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано. 

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак біля населених пунктів  Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

Ситуація на Костянтинівському напрямку
Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 37 штурмових дій РФ біля Удачного, Родинського, Новоолександрівки, Шевченкового, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки.

Ситуація на Покровському напрямку
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському ворог не проводив активних штурмових дій. 

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 24 атаки російських окупантів у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському штурмових дій загарбників не відбувалось. А на Придніпровському — боєзіткнення не зафіксовані. На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Втрати Росії

Упродовж минулої доби російські окупанти втратили 800 солдатів. Крім того, ворог залишився без:

  • пʼяти танків;
  • трьох бойових броньованих машин;
  • 41 артилерійських систем;
  • реактивної системи залпового вогню;
  • засобу ППО;
  • 1239 БпЛА;
  • 16 ракет;
  • 127 одиниць автомобільної техніки.
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як планують підвищити ефективність ППО.

Крім того, українські воїни завдали удару по арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин російських окупантів.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації