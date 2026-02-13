Росія не полишає спроб прорватися на фронті — зведення Генштабу ЗСУ 13 лютого

Росіяни активно намагаються прорватися — зведення Генштабу ЗСУ
Розпочалася 1451 доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ворог активно намагається просунутися, але воїни Сил оборони відбивають окупантів та завдають значних втрат Росії на різних ділянках фронту. Упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у пʼятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.
Ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом минулої доби російські окупанти здійснили 64 обстріли. Крім того, зафіксовано одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських воїнів.
На Купʼянському минулої доби відбулося одне бойове зіткнення в районі Піщаного.
На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував. Крім того, окупанти намагалися прорватися в українську оборону в районі Ставків, Середнього та Лиману.
На Словʼянському протягом доби воїни ЗСУ зупинили шість спроб Росії просунути вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.
На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак біля населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.
На Покровському напрямку українські воїни зупинили 37 штурмових дій РФ біля Удачного, Родинського, Новоолександрівки, Шевченкового, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки.
На Олександрівському ворог не проводив активних штурмових дій.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 24 атаки російських окупантів у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.
На Оріхівському штурмових дій загарбників не відбувалось. А на Придніпровському — боєзіткнення не зафіксовані. На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.
Втрати Росії
Упродовж минулої доби російські окупанти втратили 800 солдатів. Крім того, ворог залишився без:
- пʼяти танків;
- трьох бойових броньованих машин;
- 41 артилерійських систем;
- реактивної системи залпового вогню;
- засобу ППО;
- 1239 БпЛА;
- 16 ракет;
- 127 одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як планують підвищити ефективність ППО.
Крім того, українські воїни завдали удару по арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин російських окупантів.
Читайте Новини.LIVE!