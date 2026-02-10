Видео
Россия атаковала Запорожскую область — среди раненых есть ребенок

Россия атаковала Запорожскую область — среди раненых есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 07:46
Обстрел Вольнянска в Запорожье 10 февраля — среди раненых есть ребенок
Последствия удара по Вольнянску. Фото: Telegram/Иван Федоров

Российские оккупанты обстреляли Вольнянск Запорожской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе — ребенок.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела Запорожской области

"Четыре человека получили ранения из-за вражеской атаки на Вольнянск, среди них — ребенок. В течение суток оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области", — отметил Федоров.

Наслідки обстрілу Запорізької області
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Он добавил, что россияне 23 раза атаковали регион с авиации. Под обстрел попали такие населенные пункты:

  • Запорожье;
  • Веселянка;
  • Степное;
  • Любицкое;
  • Железнодорожное;
  • Терновка;
  • Барвиновка;
  • Гуляйпольское;
  • Воздвижовцы;
  • Зеленая Дубрава;
  • Зеленое;
  • Самойловка;
  • Волшебное;
  • Верхняя Терса;
  • Новоселовка;
  • Горькое;
  • Копаны.

"Поступило 60 сообщений о повреждении жилья, авто и объектов инфраструктуры", — добавил Федоров.

По информации ОВА, также громады Запорожской области атаковали 365 беспилотниками различной модификации, преимущественно FPV. Произошло четыре обстрела из РСЗО и 265 артиллерийских ударов.

Напомним, ранее мы писали о том, как живут приграничные села на Сумщине. Глава одной из громад раскрыла подробности.

Также мы рассказывали о том, сколько оккупантов ликвидировали в Украине за январь. Потери врага существенно выросли.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров Россия атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
