Обстрел Вольнянска в Запорожье 10 февраля — среди раненых есть ребенок

Последствия удара по Вольнянску. Фото: Telegram/Иван Федоров

Российские оккупанты обстреляли Вольнянск Запорожской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе — ребенок.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Запорожской области

"Четыре человека получили ранения из-за вражеской атаки на Вольнянск, среди них — ребенок. В течение суток оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области", — отметил Федоров.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Он добавил, что россияне 23 раза атаковали регион с авиации. Под обстрел попали такие населенные пункты:

Запорожье;

Веселянка;

Степное;

Любицкое;

Железнодорожное;

Терновка;

Барвиновка;

Гуляйпольское;

Воздвижовцы;

Зеленая Дубрава;

Зеленое;

Самойловка;

Волшебное;

Верхняя Терса;

Новоселовка;

Горькое;

Копаны.

"Поступило 60 сообщений о повреждении жилья, авто и объектов инфраструктуры", — добавил Федоров.

По информации ОВА, также громады Запорожской области атаковали 365 беспилотниками различной модификации, преимущественно FPV. Произошло четыре обстрела из РСЗО и 265 артиллерийских ударов.

