Обстрел Вольнянска в Запорожье 10 февраля — среди раненых есть ребенок

Россия атаковала Запорожскую область — среди раненых есть ребенок
Российские оккупанты обстреляли Вольнянск Запорожской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе — ребенок.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Запорожской области
"Четыре человека получили ранения из-за вражеской атаки на Вольнянск, среди них — ребенок. В течение суток оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области", — отметил Федоров.
Он добавил, что россияне 23 раза атаковали регион с авиации. Под обстрел попали такие населенные пункты:
- Запорожье;
- Веселянка;
- Степное;
- Любицкое;
- Железнодорожное;
- Терновка;
- Барвиновка;
- Гуляйпольское;
- Воздвижовцы;
- Зеленая Дубрава;
- Зеленое;
- Самойловка;
- Волшебное;
- Верхняя Терса;
- Новоселовка;
- Горькое;
- Копаны.
"Поступило 60 сообщений о повреждении жилья, авто и объектов инфраструктуры", — добавил Федоров.
По информации ОВА, также громады Запорожской области атаковали 365 беспилотниками различной модификации, преимущественно FPV. Произошло четыре обстрела из РСЗО и 265 артиллерийских ударов.
