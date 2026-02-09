Видео
Україна
Видео

Главная Армия Людей почти нет — как живут приграничные села на Сумщине

Людей почти нет — как живут приграничные села на Сумщине

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:07
Как живут приграничные села Сумщины сегодня — без людей и полуразрушенные
Местная жительница и военный возле поврежденного дома. Фото иллюстративное: Офис Генпрокурора

Пограничные села Сумщины сегодня полуразрушены и потеряли более половины своих жителей. Люди выехали на более безопасные территории.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 февраля, заявила председатель Великописаревской общины Сумщины Людмила Бирюкова.

Жизнь приграничных сел на Сумщине

По словам Бирюковой, население общины сократилось втрое. Если до полномасштабного вторжения там проживало 10,2 тысячи человек, то сейчас осталось около 3 тысяч жителей. Более 7 тысяч человек выехали из региона из-за постоянной опасности.

Председатель Великописаревской громады также отмечает, что в 2024 году началась принудительная эвакуация, которая касалась семей с детьми. Поэтому сейчас их в громаде нет. Эвакуационные волны часто меняются и напрямую зависят от ситуации с безопасностью. Большинство жителей громады выезжает собственным транспортом, кто-то время от времени возвращается.

"АЗС у нас разрушены уже более двух лет, банки не работают, банкоматы отсутствуют", — добавила Бирюкова.

Она отметила, что пенсии людям выплачивают через почтовое отделение в заранее определенных точках по графику. Из соображений безопасности выплат "по адресам" не проводят.

граница Сумская область обстрелы война в Украине
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
