Как живут приграничные села Сумщины сегодня — без людей и полуразрушенные

Местная жительница и военный возле поврежденного дома. Фото иллюстративное: Офис Генпрокурора

Пограничные села Сумщины сегодня полуразрушены и потеряли более половины своих жителей. Люди выехали на более безопасные территории.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 февраля, заявила председатель Великописаревской общины Сумщины Людмила Бирюкова.

Реклама

Читайте также:

Жизнь приграничных сел на Сумщине

По словам Бирюковой, население общины сократилось втрое. Если до полномасштабного вторжения там проживало 10,2 тысячи человек, то сейчас осталось около 3 тысяч жителей. Более 7 тысяч человек выехали из региона из-за постоянной опасности.

Председатель Великописаревской громады также отмечает, что в 2024 году началась принудительная эвакуация, которая касалась семей с детьми. Поэтому сейчас их в громаде нет. Эвакуационные волны часто меняются и напрямую зависят от ситуации с безопасностью. Большинство жителей громады выезжает собственным транспортом, кто-то время от времени возвращается.

"АЗС у нас разрушены уже более двух лет, банки не работают, банкоматы отсутствуют", — добавила Бирюкова.

Она отметила, что пенсии людям выплачивают через почтовое отделение в заранее определенных точках по графику. Из соображений безопасности выплат "по адресам" не проводят.

Напомним, ранее мы писали о том, что делегация из Франции посетила позиции украинской ПВО. Это позволило иностранным партнерам увидеть условия, в которых Украина обороняется ежедневно.

Также мы рассказывали о том, что пограничники показали, как сбили дрон над Одессой. Дрон обнаружили еще на подлете.