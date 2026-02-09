Как живут приграничные села Сумщины сегодня — без людей и полуразрушенные

Людей почти нет — как живут приграничные села на Сумщине
Пограничные села Сумщины сегодня полуразрушены и потеряли более половины своих жителей. Люди выехали на более безопасные территории.
Об этом в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 февраля, заявила председатель Великописаревской общины Сумщины Людмила Бирюкова.
Жизнь приграничных сел на Сумщине
По словам Бирюковой, население общины сократилось втрое. Если до полномасштабного вторжения там проживало 10,2 тысячи человек, то сейчас осталось около 3 тысяч жителей. Более 7 тысяч человек выехали из региона из-за постоянной опасности.
Председатель Великописаревской громады также отмечает, что в 2024 году началась принудительная эвакуация, которая касалась семей с детьми. Поэтому сейчас их в громаде нет. Эвакуационные волны часто меняются и напрямую зависят от ситуации с безопасностью. Большинство жителей громады выезжает собственным транспортом, кто-то время от времени возвращается.
"АЗС у нас разрушены уже более двух лет, банки не работают, банкоматы отсутствуют", — добавила Бирюкова.
Она отметила, что пенсии людям выплачивают через почтовое отделение в заранее определенных точках по графику. Из соображений безопасности выплат "по адресам" не проводят.
