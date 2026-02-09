Як живуть прикордонні села Сумщини сьогодні — без людей та напівзруйновані

Людей майже немає — як живуть прикордонні села на Сумщині
Прикордонні села Сумщини сьогодні напівзруйновані та втратили понад половину своїх мешканців. Люди виїхали на безпечніші території.
Про це у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 лютого, заявила голова Великописарівської громади Сумщини Людмила Бірюкова.
Життя прикордонних сіл на Сумщині
За словами Бірюкової, населення громади скоротилося утричі. Якщо до повномасштабного вторгнення там проживало 10,2 тисячі людей, то зараз залишилося близько 3 тисяч мешканців. Понад 7 тисяч людей виїхали з регіону через постійну небезпеку.
Голова Великописарівської громади також зазначає, що у 2024 році розпочалася примусова евакуація, яка стосувалася сімей із дітьми. Відтак зараз їх у громаді немає. Евакуаційні хвилі часто змінюються та напряму залежать від безпекової ситуації. Більшість жителів громади виїжджає власним транспортом, хтось час від часу повертається.
"АЗС у нас зруйновані уже більше двох років, банки не працюють, банкомати відсутні", — додала Бірюкова.
Вона зазначила, що пенсії людям виплачують через поштове відділення у заздалегідь визначених точках за графіком. З міркувань безпеки виплат "по адресах" не проводять.
