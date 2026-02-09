Відео
Відео

Головна Армія Людей майже немає — як живуть прикордонні села на Сумщині

Людей майже немає — як живуть прикордонні села на Сумщині

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 15:07
Як живуть прикордонні села Сумщини сьогодні — без людей та напівзруйновані
Місцева жителька та військовий біля пошкодженого будинку. Фото ілюстративне: Офіс Генпрокурора

Прикордонні села Сумщини сьогодні напівзруйновані та втратили понад половину своїх мешканців. Люди виїхали на безпечніші території.

Про це у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 лютого, заявила голова Великописарівської громади Сумщини Людмила Бірюкова.

Читайте також:

Життя прикордонних сіл на Сумщині

За словами Бірюкової, населення громади скоротилося утричі. Якщо до повномасштабного вторгнення там проживало 10,2 тисячі людей, то зараз залишилося близько 3 тисяч мешканців. Понад 7 тисяч людей виїхали з регіону через постійну небезпеку.

Голова Великописарівської громади також зазначає, що у 2024 році розпочалася примусова евакуація, яка стосувалася сімей із дітьми. Відтак зараз їх у громаді немає. Евакуаційні хвилі часто змінюються та напряму залежать від безпекової ситуації. Більшість жителів громади виїжджає власним транспортом, хтось час від часу повертається.

"АЗС у нас зруйновані уже більше двох років, банки не працюють, банкомати відсутні", — додала Бірюкова.

Вона зазначила, що пенсії людям виплачують через поштове відділення у заздалегідь визначених точках за графіком. З міркувань безпеки виплат "по адресах" не проводять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що делегація з Франції відвідала позиції української ППО. Це дозволило іноземним партнерам побачити умови, в яких Україна обороняється щодня.

Також ми розповідали про те, що прикордонники показали, як збили дрон над Одесою. Дрон виявили ще на підльоті.

кордон Сумська область обстріли війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
