Обстріля Вільнянська на Запоріжжі 10 лютого — серед поранених є дитина

Росія атакувала Запорізьку область — серед поранених є дитина
Російські окупанти обстріляли Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема — дитина.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Запорізької області
"Четверо людей дістали поранень через ворожу атаку на Вільнянськ, серед них — дитина. Упродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області", — зазначив Федоров.
Він додав, що росіяни 23 рази атакували регіон з авіації. Під обстріл потрапили такі населені пункти:
- Запоріжжя;
- Веселянка;
- Степне;
- Любицьке;
- Залізничне;
- Тернівка;
- Барвінівка;
- Гуляйпільське;
- Воздвижівці;
- Зелена Діброва;
- Зелене;
- Самійлівка;
- Чарівне;
- Верхня Терса;
- Новоселівка;
- Гірке;
- Копани.
"Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури", — додав Федоров.
За інформацією ОВА, також громади Запорізької області атакували 365 безпілотниками різної модифікації, переважно FPV. Відбулося чотири обстріли з РСЗВ та 265 артилерійських ударів.
