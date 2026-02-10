Обстріля Вільнянська на Запоріжжі 10 лютого — серед поранених є дитина

Наслідки удару по Вільнянську. Фото: Telegram/Іван Федоров

Російські окупанти обстріляли Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема — дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Запорізької області

"Четверо людей дістали поранень через ворожу атаку на Вільнянськ, серед них — дитина. Упродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області", — зазначив Федоров.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Він додав, що росіяни 23 рази атакували регіон з авіації. Під обстріл потрапили такі населені пункти:

Запоріжжя;

Веселянка;

Степне;

Любицьке;

Залізничне;

Тернівка;

Барвінівка;

Гуляйпільське;

Воздвижівці;

Зелена Діброва;

Зелене;

Самійлівка;

Чарівне;

Верхня Терса;

Новоселівка;

Гірке;

Копани.

"Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури", — додав Федоров.

За інформацією ОВА, також громади Запорізької області атакували 365 безпілотниками різної модифікації, переважно FPV. Відбулося чотири обстріли з РСЗВ та 265 артилерійських ударів.

