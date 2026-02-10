Відео
Головна Армія Росія атакувала Запорізьку область — серед поранених є дитина

Росія атакувала Запорізьку область — серед поранених є дитина

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 07:46
Обстріля Вільнянська на Запоріжжі 10 лютого — серед поранених є дитина
Наслідки удару по Вільнянську. Фото: Telegram/Іван Федоров

Російські окупанти обстріляли Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема — дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запорізької області

"Четверо людей дістали поранень через ворожу атаку на Вільнянськ, серед них — дитина. Упродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області", — зазначив Федоров.

Наслідки обстрілу Запорізької області
Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Він додав, що росіяни 23 рази атакували регіон з авіації. Під обстріл потрапили такі населені пункти:

  • Запоріжжя;
  • Веселянка;
  • Степне;
  • Любицьке;
  • Залізничне;
  • Тернівка;
  • Барвінівка;
  • Гуляйпільське;
  • Воздвижівці;
  • Зелена Діброва;
  • Зелене;
  • Самійлівка;
  • Чарівне;
  • Верхня Терса;
  • Новоселівка;
  • Гірке;
  • Копани.

"Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури", — додав Федоров.

За інформацією ОВА, також громади Запорізької області атакували 365 безпілотниками різної модифікації, переважно FPV. Відбулося чотири обстріли з РСЗВ та 265 артилерійських ударів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як живуть прикордонні села на Сумщині. Голова однієї з громад розкрила подробиці.

Також ми розповідали про те, скільки окупантів ліквідували в Україні за січень. Втрати ворога суттєво зросли.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
