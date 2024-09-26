Над Ровенской АЭС пролетел российский беспилотник

Российский дрон пролетел над очередной украинской АЭС
Российские оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Один из них пролетел на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской атомной электростанции.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.
Российский БпЛА над Ровенской АЭС
Российские захватчики снова угрожают ядерной безопасности украинских АЭС.
"О каждом таком факте "Энергоатом" информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности", — говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" добавили, что энергетический террор — это одна из вражеских тактик ведения войны, однако он должен быть как можно быстрее прекращен.
Напомним, недавно эксперты МАГАТЭ зафиксировали пролет нескольких беспилотников в нескольких километрах от Южноукраинской АЭС.
А 20 сентября российский ударный беспилотник типа Shahed пролетел близко к Хмельницкой атомной электростанции.
Читайте Новини.LIVE!