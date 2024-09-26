Над Рівненською АЕС пролетів російський безпілотник

Рівненська АЕС. Фото: Wikimedia

Російські окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Один з них пролетів на критично низькій висоті неподалік промислового майданчика Рівненської атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" у Telegram.

Читайте також:

Російський БпЛА над Рівненською АЕС

Російські загарбники знову загрожують ядерній безпеці українських АЕС.

"Про кожен такий факт "Енергоатом" інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", — йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що енергетичний терор — це одна із ворожих тактик ведення війни, однак він повинен бути якнайшвидше припинений.

Допис "Енергоатому". Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно експерти МАГАТЕ зафіксували проліт кількох безпілотників за декілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

А 20 вересня російський ударний безпілотник типу Shahed пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції.