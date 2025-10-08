Обстрел Сум 8 октября — российские дроны атаковали жилые дома

Российские беспилотники ударили по жилым кварталам в Сумах
Российская армия 8 октября дронами атаковала Сумы. Вражеские беспилотники попали по жилой застройке города.
Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Сумы под атакой российских БпЛА
В среду, 8 октября, российская армия атаковала город с помощью ударных беспилотников. Первое попадание зафиксировано в Ковпаковском районе.
"В результате удара произошло возгорание нежилого помещения, повреждены частные жилые дома. Предварительно без пострадавших", — сообщил глава МВА.
Следующее попадание вражеского дрона пришлось по крыше жилого дома в Заречном районе. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Напомним, в ночь на 8 октября российские оккупанты применили 183 дрона для атаки по украинским городам.
А также враг нанес удар по Днепропетровской области — в результате обстрела известно о раненых.
