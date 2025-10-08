Обстрел Сум 8 октября — российские дроны атаковали жилые дома

Последствия атаки по Сумам 7 октября. Фото: Сумская ОГА

Российская армия 8 октября дронами атаковала Сумы. Вражеские беспилотники попали по жилой застройке города.

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Сумы под атакой российских БпЛА

В среду, 8 октября, российская армия атаковала город с помощью ударных беспилотников. Первое попадание зафиксировано в Ковпаковском районе.

"В результате удара произошло возгорание нежилого помещения, повреждены частные жилые дома. Предварительно без пострадавших", — сообщил глава МВА.

Следующее попадание вражеского дрона пришлось по крыше жилого дома в Заречном районе. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Сообщение Сергея Кривошеенко. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 8 октября российские оккупанты применили 183 дрона для атаки по украинским городам.

А также враг нанес удар по Днепропетровской области — в результате обстрела известно о раненых.