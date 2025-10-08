Силы ПВО Украины сбили 154 вражеских дрона за ночь

РФ снова атаковала Украину БпЛА — сколько целей сбила ПВО
В ночь на 8 октября российские войска осуществили масштабную атаку на Украину, запустив 183 ударных дрона различных типов. Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить или подавить большинство из них, предотвратив значительные разрушения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в официальном Telegram-канале в среду, 8 октября.
Массированная атака дронов на Украину
Враг атаковал с разных направлений, используя ударные БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и другие. По данным Сил обороны, по состоянию на 09:00 удалось сбить или подавить 154 дрона противника.
"Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное пространство страны одновременно прикрывали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.
Напомним, что в ночь на 8 октября российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Одесской области, где силы ПВО сбили несколько дронов.
Ранее мы также информировали, что в ночь на 8 октября российские оккупанты совершили очередную атаку дронами-камикадзе по Одесской области.
