Силы ПВО Украины сбили 154 вражеских дрона за ночь

Силы ПВО отражают атаку. Фото иллюстративное: Командование Воздушных Сил ЗСУ

В ночь на 8 октября российские войска осуществили масштабную атаку на Украину, запустив 183 ударных дрона различных типов. Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить или подавить большинство из них, предотвратив значительные разрушения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в официальном Telegram-канале в среду, 8 октября.

Массированная атака дронов на Украину

Враг атаковал с разных направлений, используя ударные БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и другие. По данным Сил обороны, по состоянию на 09:00 удалось сбить или подавить 154 дрона противника.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Инфографика работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушное пространство страны одновременно прикрывали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

Напомним, что в ночь на 8 октября российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Одесской области, где силы ПВО сбили несколько дронов.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 8 октября российские оккупанты совершили очередную атаку дронами-камикадзе по Одесской области.