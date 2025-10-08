Видео
Главная Армия РФ снова атаковала Украину БпЛА — сколько целей сбила ПВО

РФ снова атаковала Украину БпЛА — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:22
Силы ПВО Украины сбили 154 вражеских дрона за ночь
Силы ПВО отражают атаку. Фото иллюстративное: Командование Воздушных Сил ЗСУ

В ночь на 8 октября российские войска осуществили масштабную атаку на Украину, запустив 183 ударных дрона различных типов. Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить или подавить большинство из них, предотвратив значительные разрушения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в официальном Telegram-канале в среду, 8 октября.

Читайте также:

Массированная атака дронов на Украину

Враг атаковал с разных направлений, используя ударные БпЛА типов "Шахед", "Гербера" и другие. По данным Сил обороны, по состоянию на 09:00 удалось сбить или подавить 154 дрона противника.

РФ вкотре атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збила ППО - фото 1
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

РФ вкотре атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збила ППО - фото 2
Инфографика работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушное пространство страны одновременно прикрывали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

Напомним, что в ночь на 8 октября российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Одесской области, где силы ПВО сбили несколько дронов.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 8 октября российские оккупанты совершили очередную атаку дронами-камикадзе по Одесской области.

ВСУ беспилотники ППО дроны БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
