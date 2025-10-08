Окупанти 8 жовтня атакували Дніпропетровщину — Лисак розкрив наслідки

Росія атакувала Дніпропетровщину та поранила людей — фото
Російські окупанти у ніч проти 8 жовтня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Обстріл Росії Дніпропетровської області
Загарбники били по Криворізькому району. Спершу під ударом РФ опинилася Зеленодольська громада. Згодом ворог масовано атакував дронами Новопільську. Внаслідок ударів постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості. Там сталися пожежі, а також понівечена інфраструктура.
Крім того, російські окупанти атакували Нікополь та Марганець. Противник бив з РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію. Внаслідок ударів постраждали 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років.
"Виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятка приватних будинків та пʼятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто, газогін", — розповів Лисак.
А на Синельниківщині під ударом російських дронів були Межівська і Покровська громади. Внаслідок обстрілу сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Загарбники частково зруйнували приватний будинок, а ще шість пошкоджені.
Загалом сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 29 дронів.
Нагадаємо, 8 жовтня окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.
Крім того, під ударом Росії була Одеська область. Зафіксовано пошкодження будівель.
