Окупанти 8 жовтня атакували Дніпропетровщину — Лисак розкрив наслідки

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у ніч проти 8 жовтня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Обстріл Росії Дніпропетровської області

Загарбники били по Криворізькому району. Спершу під ударом РФ опинилася Зеленодольська громада. Згодом ворог масовано атакував дронами Новопільську. Внаслідок ударів постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості. Там сталися пожежі, а також понівечена інфраструктура.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, російські окупанти атакували Нікополь та Марганець. Противник бив з РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію. Внаслідок ударів постраждали 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років.

Пошкоджене вікно в Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пошкоджено авто на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятка приватних будинків та пʼятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто, газогін", — розповів Лисак.

А на Синельниківщині під ударом російських дронів були Межівська і Покровська громади. Внаслідок обстрілу сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Загарбники частково зруйнували приватний будинок, а ще шість пошкоджені.

Наслідки російської атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Загалом сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 29 дронів.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

Крім того, під ударом Росії була Одеська область. Зафіксовано пошкодження будівель.