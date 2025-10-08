Відео
Головна Армія Росія атакувала Дніпропетровщину та поранила людей — фото

Росія атакувала Дніпропетровщину та поранила людей — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:40
Окупанти 8 жовтня атакували Дніпропетровщину — Лисак розкрив наслідки
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у ніч проти 8 жовтня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу постраждали люди. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Обстріл Росії Дніпропетровської області

Загарбники били по Криворізькому району. Спершу під ударом РФ опинилася Зеленодольська громада. Згодом ворог масовано атакував дронами Новопільську. Внаслідок ударів постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості. Там сталися пожежі, а також понівечена інфраструктура.

Обстріл Нікопольщини 8 жовтня
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, російські окупанти атакували Нікополь та Марганець. Противник бив з РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію. Внаслідок ударів постраждали 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. 

Удар РФ по Дніпропетровщині 8 жовтня
Пошкоджене вікно в Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака Росії на Дніпропетровську область
Пошкоджено авто на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятка приватних будинків та пʼятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто, газогін", — розповів Лисак.

А на Синельниківщині під ударом російських дронів були Межівська і Покровська громади. Внаслідок обстрілу сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Загарбники частково зруйнували приватний будинок, а ще шість пошкоджені. 

Пошкодження в Нікополі
Наслідки російської атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Загалом сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 29 дронів.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

Крім того, під ударом Росії була Одеська область. Зафіксовано пошкодження будівель.

війна Україна Дніпропетровська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
