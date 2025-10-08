Росія атакувала енергетику Чернігівщини — скільки людей без світла

Окупанти знову вдарили по енергетичному обʼєкту Чернігівщини
Російські окупанти знову атакували енергетичний обʼєкт на Ніжинщині Чернігівської області. Внаслідок удару декілька тисяч споживачів залишилися без світла.
Про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго" у Telegram у середу, 8 жовтня.
Удар Росії по енергетиці в Чернігівській області
"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний обʼєкт", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського обстрілу понад 4,5 тисячі споживачів залишилися без світла. Наразі триває робота з відновлення.
Нагадаємо, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змінила тактику обстрілів енергетики України.
А український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна готується до складного опалювального сезону.
