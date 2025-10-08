Росія атакувала енергетику Чернігівщини — скільки людей без світла

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

Російські окупанти знову атакували енергетичний обʼєкт на Ніжинщині Чернігівської області. Внаслідок удару декілька тисяч споживачів залишилися без світла.

Про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго" у Telegram у середу, 8 жовтня.

Удар Росії по енергетиці в Чернігівській області

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний обʼєкт", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу понад 4,5 тисячі споживачів залишилися без світла. Наразі триває робота з відновлення.

Допис "Чернігівобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змінила тактику обстрілів енергетики України.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна готується до складного опалювального сезону.