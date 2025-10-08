Відео
Головна Армія Окупанти знову вдарили по енергетичному обʼєкту Чернігівщини

Окупанти знову вдарили по енергетичному обʼєкту Чернігівщини

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:17
Росія атакувала енергетику Чернігівщини — скільки людей без світла
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

Російські окупанти знову атакували енергетичний обʼєкт на Ніжинщині Чернігівської області. Внаслідок удару декілька тисяч споживачів залишилися без світла.

Про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго" у Telegram у середу, 8 жовтня.

Читайте також:

Удар Росії по енергетиці в Чернігівській області

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний обʼєкт", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу понад 4,5 тисячі споживачів залишилися без світла. Наразі триває робота з відновлення.

null
Допис "Чернігівобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змінила тактику обстрілів енергетики України.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна готується до складного опалювального сезону.

війна Чернігівська область обстріли електропостачання окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
