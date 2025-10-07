Відео
Головна Армія РФ змінила тактику обстрілів енергетики — яка стратегія у ворога

РФ змінила тактику обстрілів енергетики — яка стратегія у ворога

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:53
Відключення світла — росіяни змінили тактику обстрілів енергетики
Обстріли енергетичного об'єкта. Фото: ДТЕК

Російські війська змінили тактику обстрілів по енергетичних об'єктах України. Зараз ворожі атаки не лише комбіновані, а й щільніші.

Про це повідомив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський у коментарі РБК-Україна

Читайте також:

Як росіяни змінили тактику обстрілів енергетики

"Ефективність російських ударів стає помітнішою. Ворог не тільки комбінує засоби ураження, а й підвищує їхню щільність, тепер на об'єкти летить більше ракет і дронів одночасно, з різних напрямків, з увагою на кілька ключових напрямків. Також не забуваємо про постійні обстріли енергетики Сумської та Чернігівської областей", — сказав Храпчинський. 

За його словами, окупанти мають розвіддані про системи ППО, які розташовані в районах потенційних цілей, та розуміють час їхньої підготовки. Експерт зазначив, що ворог розраховує слушний момент для удару, аби кількість засобів ураження суттєву переважала можливості української протиповітряної оборони. 

Крім того, Анатолій Храпчинський звернув увагу, що російські війська часто використовують для атаки "дрони-приманки", аби відволікти увагу ППО. 

"Це ускладнює процес перехоплення цілей і може мати супутні наслідки при перехопленні", — зазначив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Водночас росіяни змінили не лише тактику обстрілів, а й вибір цілей. Раніше окупанти обстрілювали великі об'єкти системи передачі і генерації, а зараз переважно атакам піддаються об'єкти системи розподілу — обленерго та інші регіональні компанії, які постачають електроенергію кінцевим споживачам.

Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Козир заявив, що зараз в Україні немає безпечних місць, адже окупанти використовують різні види озброєння для обстрілів енергетичної інфраструктури.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг попередив, що опалювальний сезон цієї зими буде важчий, ніж торік. За його словами, Україна втратила 40-45% ресурсів. 

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
