Отключение света — россияне изменили тактику обстрелов энергетики

Обстрелы энергетического объекта. Фото: ДТЭК

Российские войска изменили тактику обстрелов по энергетическим объектам Украины. Сейчас вражеские атаки не только комбинированные, но и более плотные.

Об этом сообщил заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина.

Как россияне изменили тактику обстрелов энергетики

"Эффективность российских ударов становится заметнее. Враг не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность, теперь на объекты летит больше ракет и дронов одновременно, с разных направлений, с вниманием на несколько ключевых направлений. Также не забываем о постоянных обстрелах энергетики Сумской и Черниговской областей", — сказал Храпчинский.

По его словам, оккупанты имеют разведданные о системах ПВО, которые расположены в районах потенциальных целей, и понимают время их подготовки. Эксперт отметил, что враг рассчитывает удобный момент для удара, чтобы количество средств поражения существенно превышало возможности украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, Анатолий Храпчинский обратил внимание, что российские войска часто используют для атаки "дроны-приманки", чтобы отвлечь внимание ПВО.

"Это затрудняет процесс перехвата целей и может иметь сопутствующие последствия при перехвате", — отметил заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ.

В то же время россияне изменили не только тактику обстрелов, но и выбор целей. Ранее оккупанты обстреливали крупные объекты системы передачи и генерации, а сейчас преимущественно атакам подвергаются объекты системы распределения — облэнерго и другие региональные компании, которые поставляют электроэнергию конечным потребителям.

Напомним, ранее нардеп Сергей Козырь заявил, что сейчас в Украине нет безопасных мест, ведь оккупанты используют различные виды вооружения для обстрелов энергетической инфраструктуры.

В то же время глава Союза потребителей коммунальных услуг предупредил, что отопительный сезон этой зимой будет тяжелее, чем в прошлом году. По его словам, Украина потеряла 40-45% ресурсов.