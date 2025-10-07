Удары РФ по энергетике — в Украине нет безопасного места

Поврежденная ТЭС после российской атаки. Фото: ДТЭК

Российские войска используют различные виды вооружения, чтобы наносить удары по Украине, в частности по энергетике. Сейчас в нашей стране нет безопасных мест.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь в эфире Ранок.LIVE 7 октября.

Удары оккупантов по энергетике Украины

Козырь рассказал, что интенсивность вражеских ударов в приграничных и южных регионах делает их более уязвимыми. Это связано с тем, что оккупанты используют все возможные виды вооружения, и местные системы ПВО не всегда успевают реагировать.

"Против ракеты никакая защита нашей энергетики или наших трансформаторов не сможет противостоять, кроме ПВО", — пояснил нардеп.

По его словам, защита ключевых объектов — это прежде всего задача военных, тогда как местные власти должны гарантировать защиту объектов первого и второго уровня, обеспечить энергетиков запасными частями и возможность быстрого восстановления сетей. Для приграничных регионов такие меры — вопрос критической важности.

"Изменение тактики врага означает, что Украине следует быть готовой к худшим сценариям и усиливать одновременно военную и инфраструктурную защиту", — подчеркнул Сергей Козырь.

Напомним, в Украине в одной из областей вернули графики отключения света. Сейчас на энергетических объектах проводятся ремонтные и восстановительные работы.

В то же время ранее СМИ писали, что Украина нашла новый способ избежать блэкаута. Для этого заработала сеть специальных батарей.