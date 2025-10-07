Відео
Головна Армія Безпечного місця немає — нардеп про удари по енергетиці

Безпечного місця немає — нардеп про удари по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:53
Удари РФ по енергетиці — в Україні немає безпечного місця
Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Фото: ДТЕК

Російські війська використовують різні види озброєння, аби завдавати ударів по Україні, зокрема по енергетиці. Наразі в нашій країні немає безпечних місць.

Про це повідомив нардеп від "Слуги Народу" Сергій Козир в ефірі Ранок.LIVE 7 жовтня. 

Читайте також:

Удари окупантів по енергетиці України

Козир розповів, що інтенсивність ворожих ударів у прикордонних та південних регіонах робить їх вразливішими. Це пов'язано з тим, що окупанти використовують усі можливі види озброєння, і місцеві системи ППО не завжди встигають реагувати.

"Проти ракети ніякий захист нашої енергетики або наших трансформаторів не зможе протистояти, окрім ППО", — пояснив нардеп. 

За його словами, захист ключових об’єктів — це насамперед завдання військових, тоді як місцева влада має гарантувати захист об’єктів першого і другого рівня, забезпечити енергетиків запасними частинами та можливість швидкого відновлення мереж. Для прикордонних регіонів такі заходи — питання критичної важливості.

"Зміна тактики ворога означає, що Україні слід бути готовою до найгірших сценаріїв і посилювати одночасно військовий та інфраструктурний захист", — підкреслив Сергій Козир.

Нагадаємо, в Україні в одній з областей повернули графіки відключення світла. Наразі на енергетичних об’єктах проводяться ремонтні та відновлювальні роботи.

Водночас раніше ЗМІ писали, що Україна знайшла новий спосіб уникнути блекауту. Для цього запрацювала мережа спеціальних батарей.

зброя обстріли війна в Україні енергетика Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
