Россия атаковала энергетику Черниговской области — сколько людей остались без света

Российские оккупанты снова атаковали энергетический объект на Нежинщине Черниговской области. В результате удара несколько тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго" в Telegram в среду, 8 октября.

Удар России по энергетике в Черниговской области

"Опять под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект", — говорится в сообщении.

В результате российского обстрела более 4,5 тысячи потребителей остались без света. Сейчас продолжается работа по восстановлению.

Напомним, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что Россия изменила тактику обстрелов энергетики Украины.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к сложному отопительному сезону.