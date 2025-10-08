Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты снова ударили по энергетическому объекту Черниговщины

Оккупанты снова ударили по энергетическому объекту Черниговщины

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:17
Россия атаковала энергетику Черниговской области — сколько людей остались без света
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты снова атаковали энергетический объект на Нежинщине Черниговской области. В результате удара несколько тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго" в Telegram в среду, 8 октября.

Реклама
Читайте также:

Удар России по энергетике в Черниговской области

"Опять под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект", — говорится в сообщении.

В результате российского обстрела более 4,5 тысячи потребителей остались без света. Сейчас продолжается работа по восстановлению.

null
Пост "Черниговоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что Россия изменила тактику обстрелов энергетики Украины.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к сложному отопительному сезону.

война Черниговская область обстрелы электроснабжение оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации