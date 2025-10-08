Видео
Россия атаковала Днепропетровскую область и ранила людей — фото

Россия атаковала Днепропетровскую область и ранила людей — фото

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 09:40
Оккупанты 8 октября атаковали Днепропетровскую область — Лысак раскрыл последствия
Последствия российского обстрела Днепропетровщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в ночь на 8 октября атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов пострадали люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Обстрел России Днепропетровской области

Захватчики били по Криворожскому району. Сначала под ударом РФ оказалась Зеленодольская громада. Впоследствии враг массированно атаковал дронами Новопольскую. В результате ударов пострадали мужчина и женщина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Там произошли пожары, а также повреждена инфраструктура.

Обстріл Нікопольщини 8 жовтня
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, российские оккупанты атаковали Никополь и Марганец. Противник бил из РСЗО "Град", применял FPV-дроны и артиллерию. В результате ударов пострадали 18-летняя девушка и мужчины 26 и 45 лет.

Удар РФ по Дніпропетровщині 8 жовтня
Поврежденное окно в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака Росії на Дніпропетровську область
Повреждено авто на Днепропетровщине. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Возник пожар, огонь потушили. Повреждены предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, три хозяйственные постройки, шесть авто, газопровод", — рассказал Лысак.

А на Синельниковщине под ударом российских дронов были Межевская и Покровская громады. В результате обстрела произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Захватчики частично разрушили частный дом, а еще шесть повреждены.

Пошкодження в Нікополі
Последствия российской атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В целом силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 29 дронов.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 8 октября оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела два человека получили ранения.

Кроме того, под ударом России была Одесская область. Зафиксированы повреждения зданий.

война Украина Днепропетровская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
