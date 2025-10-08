Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вкотре атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збила ППО

РФ вкотре атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:22
Сили ППО України збили 154 ворожі дрони за ніч
Сили ППО відбивають атаку. Фото ілюстративне: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 183 ударні дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони зуміли знищити або подавити більшість із них, запобігши значним руйнуванням.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в офіційному Telegram-каналі у середу, 8 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Масована атака дронів на Україну

Ворог атакував із різних напрямків, використовуючи ударні БпЛА типів "Шахед", "Гербера" та інші. За даними Сил оборони, станом на 09:00 вдалося збити або подавити 154 дрони противника.

РФ вкотре атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збила ППО - фото 1
Допис Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

РФ вкотре атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збила ППО - фото 2
Інфографіка роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний простір країни одночасно прикривали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по Одещині, де сили ППО збили кілька дронів.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирного населення.

ЗСУ безпілотники ППО дрони БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації