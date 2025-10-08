Сили ППО України збили 154 ворожі дрони за ніч

Сили ППО відбивають атаку. Фото ілюстративне: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 183 ударні дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони зуміли знищити або подавити більшість із них, запобігши значним руйнуванням.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в офіційному Telegram-каналі у середу, 8 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Масована атака дронів на Україну

Ворог атакував із різних напрямків, використовуючи ударні БпЛА типів "Шахед", "Гербера" та інші. За даними Сил оборони, станом на 09:00 вдалося збити або подавити 154 дрони противника.

Допис Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Інфографіка роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний простір країни одночасно прикривали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по Одещині, де сили ППО збили кілька дронів.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирного населення.