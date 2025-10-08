Обстріл Сум 8 жовтня — російські дрони атакували житлові будинки

Російські безпілотники вдарили по житлових кварталах у Сумах
Російська армія 8 жовтня дронами атакувала Суми. Ворожі безпілотники поцілили по житловій забудові міста.
Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Суми під атакою російських БпЛА
У середу, 8 жовтня, російська армія атакувала місто за допомогою ударних безпілотників. Перше влучання зафіксоване у Ковпаківському районі.
"Внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих", — повідомив голова МВА.
Наступне влучання ворожого дрона прийшлося по даху житлового будинку в Зарічному районі. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.
Нагадаємо, в ніч проти 8 жовтня російські окупанти застосували 183 дрони для атаки по українських містах.
А також ворог завдав удару по Дніпропетровщині — внаслідок обстрілу відомо про поранених.
