Обстріл Сум 8 жовтня — російські дрони атакували житлові будинки

Російська армія 8 жовтня дронами атакувала Суми. Ворожі безпілотники поцілили по житловій забудові міста.

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Суми під атакою російських БпЛА

У середу, 8 жовтня, російська армія атакувала місто за допомогою ударних безпілотників. Перше влучання зафіксоване у Ковпаківському районі.

"Внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих", — повідомив голова МВА.

Наступне влучання ворожого дрона прийшлося по даху житлового будинку в Зарічному районі. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, в ніч проти 8 жовтня російські окупанти застосували 183 дрони для атаки по українських містах.

А також ворог завдав удару по Дніпропетровщині — внаслідок обстрілу відомо про поранених.