Україна
Російські безпілотники вдарили по житлових кварталах у Сумах

Російські безпілотники вдарили по житлових кварталах у Сумах

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:44
Обстріл Сум 8 жовтня — російські дрони атакували житлові будинки
Наслідки атаки по Сумах 7 жовтня. Фото: Сумська ОВА

Російська армія 8 жовтня дронами атакувала Суми. Ворожі безпілотники поцілили по житловій забудові міста.

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Читайте також:

Суми під атакою російських БпЛА

У середу, 8 жовтня, російська армія атакувала місто за допомогою ударних безпілотників. Перше влучання зафіксоване у Ковпаківському районі.

"Внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо без постраждалих", — повідомив голова МВА.

Наступне влучання ворожого дрона прийшлося по даху житлового будинку в Зарічному районі. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

Обстріл Сум 8 жовтня
Повідомлення Сергія Кривошеєнка. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 8 жовтня російські окупанти застосували 183 дрони для атаки по українських містах.

А також ворог завдав удару по Дніпропетровщині — внаслідок обстрілу відомо про поранених.

Суми обстріли дрони війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
