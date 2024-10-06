Российские войска атакуют по нескольким направлениям — возведение Генштаба

Генерал ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях фронта. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 82 авиаудара и более пяти тысяч обстрелов.

Об этом говорится в строительстве Генштаба в воскресенье, 6 сентября.

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Обстрел населенных пунктов

Российские захватчики наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Волфине, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, Мирополье, Высокая Яруга, Берестово, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Гороховатка, Ниже Соленое, Первомайское, Шыйковка, Калиново, Гродовка, Мирноград, Селидово, Яблоновка, Пантелеймоновка, Богоявленка, Большая Новоселка, Темировка, Львове.

За прошедшие сутки Силы обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и три состава захватчиков.

Враг наступает на нескольких направлениях

На Харьковском направлении оккупанты пытались шесть раз штурмовать неподалеку от Липцев, Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации атаковал 10 раз.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Ступочек, Временного Яра, Калиновки и Григорьевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лисовка и Луч. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенных пунктов Селидово и Крутой Яр.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, 4 октября Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Сумской области. Среди тем была защита энергетических объектов Украины и ход событий на фронте и в Курской области России.

А 3 октября Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов.