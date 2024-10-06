Російська війська атакують на кількох напрямках — зведення Генштабу

Генерал ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують наступати на кількох напрямках фронту. Впродовж минулої доби окупанти завдали 82 авіаудари та понад п'ять тисяч обстрілів.

Про це говориться у зведенні Генштабу у неділю, 6 вересня.

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Обстріл населених пунктів

Російські загарбники завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, Миропілля, Висока Яруга, Берестове, Петропавлівка, Зелений Гай, Першотравневе, Горохуватка, Нижче Солоне, Першотравневе, Шийківка, Краматорськ, Іванівське, Диліївка, Олександро-Калинове, Гродівка, Мирноград, Селидове, Яблунівка, Пантелеймонівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Темирівка, Львове.

Протягом минулої доби Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і три склади загарбників.

Ворог наступає на кількох напрямках

На Харківському напрямку окупанти намагалися шість разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував 10 разів.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 жовтня Володимир Зеленський провів засідання Ставки у Сумській області. Серед тем був захист енергетичних об'єктів України та перебіг подій на фронті й в Курській області Росії.

А 3 жовтня Сирський відзвітував про роботу на фронті та нагородив бійців.