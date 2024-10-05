Зеленський і Сирський на фронті — керівництво відвідало 82 бригаду

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідали бійців на фронті. Зокрема, вони приїхали в командний пункт 82 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомив Олександр Сирський у своєму Telegram в суботу, 5 жовтня, та показав відповідне відео.

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За словами Сирського, 82 бригада виконує бойові завдання на одній із найактивніших ділянок фронту.

Під час поїздки він разом з президентом заслухали доповідь про оперативну ситуацію в смузі відповідальності бригади, виконання бойових завдань та взаємодію із суміжними підрозділами.

Крім того, Зеленський відзначив державними нагородами воїнів підрозділів, які беруть участь в операціях на найскладніших напрямках.

Нагадаємо, 4 жовтня Володимир Зеленський провів засідання Ставки у Сумській області. Серед тем був захист енергетичних об'єктів України та перебіг подій на фронті й в Курській області Росії.

А 3 жовтня Сирський відзвітував про роботу на фронті та нагородив бійців.