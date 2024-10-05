Зеленский и Сырский на фронте — руководство посетило 82 бригаду

Зеленский и Сырский посетили бойцов 82 бригады на фронте — видео
Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский посетили бойцов на фронте. В частности, они приехали в командный пункт 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщил Александр Сырский в своем Telegram в субботу, 5 октября, и показал соответствующее видео.
Зеленский и Сырский на фронте
По словам Сырского, 82 бригада выполняет боевые задания на одном из самых активных участков фронта.
Во время поездки он вместе с президентом заслушали доклад об оперативной ситуации в полосе ответственности бригады, выполнении боевых задач и взаимодействии со смежными подразделениями.
Кроме того, Зеленский отметил государственными наградами воинов подразделений, участвующих в операциях по самым сложным направлениям.
Напомним, 4 октября Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Сумской области. Среди тем была защита энергетических объектов Украины и ход событий на фронте и в Курской области России.
А 3 октября Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов.
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