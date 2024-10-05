Зеленский и Сырский на фронте — руководство посетило 82 бригаду

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский посетили бойцов на фронте. В частности, они приехали в командный пункт 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил Александр Сырский в своем Telegram в субботу, 5 октября, и показал соответствующее видео.

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По словам Сырского, 82 бригада выполняет боевые задания на одном из самых активных участков фронта.

Во время поездки он вместе с президентом заслушали доклад об оперативной ситуации в полосе ответственности бригады, выполнении боевых задач и взаимодействии со смежными подразделениями.

Кроме того, Зеленский отметил государственными наградами воинов подразделений, участвующих в операциях по самым сложным направлениям.

Напомним, 4 октября Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Сумской области. Среди тем была защита энергетических объектов Украины и ход событий на фронте и в Курской области России.

А 3 октября Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов.