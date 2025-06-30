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Главная Армия Россиянин признался, что им приказывают убивать пленных украинцев

Россиянин признался, что им приказывают убивать пленных украинцев

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 13:16
Окпупант признался, что командование приказывает убивать украинских пленных
Пленный российский оккупант. Фото: кадр из видео

Военнопленный российский оккупант Илья Талтаев из Кемеровской области признался, что командование приказывает захватчикам убивать пленных украинцев. По его словам, в армию России он присоединился по "идеологическим соображениям".

Об этом сообщила пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook в понедельник, 30 июня.

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Приказ убивать украинских пленных

Талтаев является рядовым второй штурмовой роты 106-й воздушно-десантной дивизии 51-го полка. В плен оккупант попал вблизи населенного пункта Юнаковка, что в Сумской области.

"У моего подразделения была команда руководства в плен не брать и стрелять. Нельзя стрелять в пленных, если человек сдается. Они все это объясняли тем, что мы не можем их вывести, требуют еду и воду. Ну это бесчеловечно", — говорит пленный захватчик.

В то же время, по его словам, таких случаев он не видел. Талтаев обратился к россиянам и заявил, что в России активно работает пропаганда о войне.

"Это жестокая война, она не щадит ни россиян, ни украинцев. Наше командование когда узнавало, что кто-то из наших попал в плен, они давали приказ найти этого человека и убить", — говорит оккупант.

Напомним, на Северском направлении украинские воины взяли в плен двух граждан Камеруна. Они воевали на стороне российских оккупантов.

А 26 июня между Украиной и Россией был обмен военнопленными. Большинство защитников были в российской неволе с 2022 года.

война украинцы Украина оккупанты пленные Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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