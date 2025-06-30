Окпупант зізнався, що командування наказує вбивати українських полонених

Полонений російський окупант. Фото: кадр з відео

Військовополонений російський окупант Ілля Талтаєв з Кемеровської області зізнався, що командування наказує загарбникам вбивати полонених українців. За його словами, до армії Росії він долучився з "ідеологічних міркувань".

Про це повідомила пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook у понеділок, 30 червня.

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Наказ вбивати українських полонених

Талтаєв є рядовим другої штурмової роти 106-ї повітряно-десантної дивізії 51-го полку. У полон окупант потрапив поблизу населеного пункту Юнаківка, що в Сумській області.

"У мого підрозділу була команда керівництва в полон не брати і стріляти. Не можна стріляти в полонених, якщо людина здається. Вони все це пояснювали тим, що ми не можемо їх вивести, вимагають їжу і воду. Ну це нелюдяно", — каже полонений загарбник.

Водночас, за його словами, таких випадків він не бачив. Талтаєв звернувся до росіян та заявив, що у Росії активно працює пропаганда про війну.

"Це жорстока війна, вона не щадить ні росіян, ні українців. Наше командування коли дізнавалося, що хтось із наших потрапив у полон, вони давали наказ знайти цю людину і вбити", — каже окупант.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку українські воїни взяли в полон двох громадян Камеруну. Вони воювали на боці російських окупантів.

А 26 червня між Україною та Росією був обмін військовополоненими. Більшість захисників були в російській неволі з 2022 року.