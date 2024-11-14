Оккупанты изменили тактику штурма на Времевском направлении — детали от Волошина

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты изменили тактику штурма на Времевском направлении. Теперь враг использует специально подготовленные группы.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире "Ми-Україна" в четверг, 14 ноября.

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Волошин отметил, что захватчики сейчас проводят штурмовые действия на Времевском направлении довольно активно.

"Если брать их количество, то десять штурмов это фактически весь световой день. Поэтому враг идет в несколько волн, но это уже не так называемые "мясные штурмы", враг несколько месяцев на полигонах готовил эти штурмовые группы. Полигоны расположены на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Сначала враг применял в этих штурмах бронетехнику, чтобы поддержать свою пехоту, сейчас эта же техника служит для того, чтобы как можно ближе подвезти к нашим позициям штурмовые группы. Далее пехота десантируется и пытается закрепиться, вклиниться в нашу оборону, захватить одну-две там первые траншеи, после чего идут группы закрепления", — отметил он.

По его словам, противник к этим штурмам отнесся более серьезно и подготовлено.

Волошин говорит, что на юге оккупанты активно проводят авиационную разведку, применяя БпЛА. Захватчики также активно используют дроны для поддержки с воздуха своей штурмовой пехоты.

Кроме того, активно работает штурмовая и армейская авиация, ведь только за прошедшие сутки борта РФ выпустили более 40 неуправляемых авиационных ракет, поддерживая действия пехотинцев.

Напомним, на временно оккупированных территориях юга Украины захватчики решают проблему нехватки человеческих ресурсов, заставляя мигрантов подписывать контракты с ВС РФ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на фронте, отметив, что российские оккупанты пытаются усилить наступательные действия, в частности на Купянском направлении.