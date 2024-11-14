Окупанти змінили тактику штурму на Времівському напрямку — деталі від Волошина

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти змінили тактику штурму на Времівському напрямку. Тепер ворог використовує спеціально підготовлені групи.

Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі "Ми-Україна" у четвер, 14 листопада.

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Волошин наголосив, що загарбники наразі проводять штурмові дії на Времівському напрямку доволі активно.

"Якщо брати їх кількість, то десять штурмів — це фактично весь світловий день. Тому ворог йде в декілька хвиль, але це вже не так звані "м'ясні штурми", ворог кілька місяців на полігонах готував ці штурмові групи. Полігони розташовані на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Спочатку ворог застосовував в цих штурмах бронетехніку, щоб підтримати свою піхоту, зараз ця ж техніка слугує для того, щоб якнайближче підвезти до наших позицій штурмові групи. Далі піхота десантується і намагається закріпитися, вклинитися в нашу оборону, захопити одну-дві там перші траншеї, після чого йдуть групи закріплення", — зазначив він.

За його словами, противник до цих штурмів поставився більш серйозно та підготовлено.

Волошин каже, що на півдні окупанти активно проводять авіаційну розвідку, застосовуючи БпЛА. Загарбники також активно використовують дрони для підтримки з повітря своєї штурмової піхоти.

Крім того, активно працює штурмова й армійська авіація, адже лише протягом минулої доби борти РФ випустили понад 40 некерованих авіаційних ракет, підтримуючи дії піхотинців.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники вирішують проблему нестачі людських ресурсів, примушуючи мігрантів підписувати контракти із ЗС РФ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті, зазначивши, що російські окупанти намагаються посилити наступальні дії, зокрема, на Куп'янському напрямку.