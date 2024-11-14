Воєнні злочини Росії — окупанти вбили жінку на Донеччині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська розстріляли цивільну жінку у Донецькій області. Українські правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у четвер, 14 листопада.

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Вбивство цивільних у Донецькій області

За попередніми даними, вбивство трапилося на околицях села Терни Лиманської громади 10 листопада. Російські окупанти відкрили вогонь по жінці, коли вона йшла вулицею. Внаслідок пострілу зі стрілецької зброї вона загинула на місці.

Вбивство жінки на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вбивство жінки на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

В ОГП зазначили, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Наразі проводяться оперативні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та ідентифікації загиблої", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ОГП

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що окупанти розстріляли цивільних у Селидовому. Серед них є загиблі та поранені.

Також Новини.LIVE писали, що під Бахмутом загарбники розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України. По факту цього інциденту розпочато розслідування.