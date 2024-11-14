Военные преступления России — оккупанты убили женщину в Донецкой области

Оккупанты убили гражданскую женщину в Донецкой области
Российские оккупационные войска расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в четверг, 14 ноября.
Убийство гражданских в Донецкой области
По предварительным данным, убийство произошло в окрестностях села Терны Лиманской громады 10 ноября. Российские оккупанты открыли огонь по женщине, когда она шла по улице. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте.
В ОГП отметили, что правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"В настоящее время проводятся оперативные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 октября стало известно, что оккупанты расстреляли гражданских в Селидово. Среди них погибшие и раненые.
Также Новини.LIVE писали, что под Бахмутом захватчики расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего Вооруженных сил Украины. По факту этого инцидента начато расследование.
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