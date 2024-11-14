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Оккупанты убили гражданскую женщину в Донецкой области

14 ноября 2024 13:54
Карина Приходько - Редактор
Военные преступления России — оккупанты убили женщину в Донецкой области
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупационные войска расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в четверг, 14 ноября.

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По предварительным данным, убийство произошло в окрестностях села Терны Лиманской громады 10 ноября. Российские оккупанты открыли огонь по женщине, когда она шла по улице. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте.

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Убийство женщины в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура
убийство гражданских в Донецкой области
Убийство женщины в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

В ОГП отметили, что правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В настоящее время проводятся оперативные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения ОГП

Напомним, 27 октября стало известно, что оккупанты расстреляли гражданских в Селидово. Среди них погибшие и раненые.

Также Новини.LIVE писали, что под Бахмутом захватчики расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего Вооруженных сил Украины. По факту этого инцидента начато расследование.

убийство Офис генерального прокурора Донецкая область оккупанты война в Украине

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