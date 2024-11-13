Окупанти намагаються розширити наступ — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, російські окупанти намагаються розширити наступальні дії, зокрема на Куп'янському напрямку.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у середу, 13 листопада.

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Ситуація на фронті

Глава держави зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про фронт. Найбільше уваги приділили Донецькій області та спробам загарбників розширити наступальні дії.

Зеленський подякував усім підрозділам за стійкість та відзначив бойові бригади, які проявили себе надзвичайно сміливо та результативно.

"24-та окрема механізована бригада, 44-та окрема артилерійська, 60-та і 65-та окремі механізовані, 68-ма окрема єгерська, 102-га, 124-та і 126-та бригади ТрО, 128-ма окрема гірсько-штурмова й 406-та окрема артилерійська бригади. Молодці, воїни!" — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони обговорили питання оборонної політики, включаючи можливість постачання додаткових систем ППО.

Раніше Зеленський повідомив, що військові зможуть переводитися між частинами. Кабмін ухвалив відповідну постанову.