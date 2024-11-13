Оккупанты пытаются расширить наступление — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российские оккупанты пытаются расширить наступательные действия, в частности на Купянском направлении.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в среду, 13 ноября.

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Ситуация на фронте

Глава государства отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о фронте. Больше всего внимания уделили Донецкой области и попыткам захватчиков расширить наступательные действия.

Зеленский поблагодарил все подразделения за стойкость и отметил боевые бригады, которые проявили себя чрезвычайно смело и результативно.

"24-я отдельная механизированная бригада, 44-я отдельная артиллерийская, 60-я и 65-я отдельные механизированные, 68-я отдельная егерская, 102-я, 124-я и 126-я бригады ТрО, 128-я отдельная горно-штурмовая и 406-я отдельная артиллерийская бригады. Молодцы, воины!" — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы оборонной политики, включая возможность поставки дополнительных систем ПВО.

Ранее Зеленский сообщил, что военные смогут переводиться между частями. Кабмин принял соответствующее постановление.