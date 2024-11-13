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Зеленский назвал направление, где РФ хочет расширить наступление

13 ноября 2024 21:39
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты пытаются расширить наступление — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, российские оккупанты пытаются расширить наступательные действия, в частности на Купянском направлении.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в среду, 13 ноября.

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Глава государства отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о фронте. Больше всего внимания уделили Донецкой области и попыткам захватчиков расширить наступательные действия. 

Зеленский поблагодарил все подразделения за стойкость и отметил боевые бригады, которые проявили себя чрезвычайно смело и результативно.

"24-я отдельная механизированная бригада, 44-я отдельная артиллерийская, 60-я и 65-я отдельные механизированные, 68-я отдельная егерская, 102-я, 124-я и 126-я бригады ТрО, 128-я отдельная горно-штурмовая и 406-я отдельная артиллерийская бригады. Молодцы, воины!" — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы оборонной политики, включая возможность поставки дополнительных систем ПВО.

Ранее Зеленский сообщил, что военные смогут переводиться между частями. Кабмин принял соответствующее постановление.

Владимир Зеленский война Украина оккупанты президент

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