Россияне атаковали Запорожскую область — произошло более 480 ударов за сутки

Последствия обстрела. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска регулярно обстреливают Запорожскую область. В результате массированных атак по Запорожскому и Пологовскому районам за прошедшие сутки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Россияне атаковали Омельник в Пологовском районе

Оккупанты нанесли удар утром, 11 февраля, управляемыми авиабомбами (КАБ) по селу Омельник в Пологовском районе. Взрывная волна и осколки разрушили частные дома и хозяйственные постройки.

В результате атаки ранения получили женщина и двое мужчин, им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Запорожской области в течение суток

Всего за сутки враг нанес 481 удар по 11 населенным пунктам области. Оккупанты совершили 16 авиаударов по Таврическому и Гуляйполю. 290 ударов дронами различных модификаций атаковали Червоноднепровку, Новотроицкое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Кроме того, 2 удара из РСЗО зафиксировано по Новодаровке и Щербаках, а еще 173 артиллерийских обстрела накрыли территорию Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

В результате атак повреждены десятки жилых домов и квартир. В полицию поступило 26 сообщений о разрушении объектов жилой инфраструктуры.

Напомним, недавно россияне нанесли удар по Гуляйполю управляемой авиационной бомбой в Запорожской области.

Также недавно экс-командир роты ударных БпЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады Андрей Онистрат в интервью назвал населенный пункт, который в случае оккупации будет угрожать выходом российских войск на Запорожскую область.