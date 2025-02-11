Росіяни атакували Запорізьку область — відбулось понад 480 ударів за добу

Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська регулярно обстрілюють Запорізьку область. Внаслідок масованих атак по Запорізькому та Пологівському районах впродовж минулої доби одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Росіяни атакували Омельник у Пологівському районі

Окупанти завдали удару вранці, 11 лютого, керованими авіабомбами (КАБ) по селу Омельник у Пологівському районі. Вибухова хвиля та уламки зруйнували приватні будинки та господарчі споруди.

Внаслідок атаки поранення отримали жінка та двоє чоловіків, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Обстріли Запорізької області впродовж доби

Загалом за добу ворог завдав 481 удар по 11 населених пунктах області. Окупанти здійснили 16 авіаударів по Таврійському та Гуляйполю. 290 ударів дронами різних модифікацій атакували Червонодніпровку, Новотроїцьке, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Крім того, 2 удари з РСЗВ зафіксовано по Новодарівці та Щербаках, а ще 173 артилерійські обстріли накрили територію Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Внаслідок атак пошкоджено десятки житлових будинків та квартир. До поліції надійшло 26 повідомлень про руйнування об’єктів житлової інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно росіяни завдали удару по Гуляйполю керованою авіаційною бомбою у Запорізькій області.

Також нещодавно екскомандир роти ударних БпЛА "Шершні Довбуша" 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат в інтерв'ю назвав населений пункт, який у разі окупації загрожуватиме виходом російських військ на Запорізьку область.