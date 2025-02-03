Обстрелы Украины 3 февраля — сколько дронов сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 3 февраля атаковали Украину 71 ударным дроном. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты выпустили на Украину 71 ударный дрон типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орела, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также с территории временно оккупированного Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. Еще 25 беспилотников были локально потеряны.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Напомним, утром 3 февраля мощные взрывы прогремели в Херсоне. Однако воздушную тревогу в городе не объявляли.

Вскоре после этого было громко в Сумах. Россияне выпустили по городу управляемые авиационные бомбы.